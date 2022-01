Avast annonce l'introduction d'un pare-feu dans son antivirus gratuit

C'est une réalité : les besoins en protection de nos vies numériques sont grandissants. De concert, les solutions antivirus et autres pare-feu sont voués à évoluer en ce sens. C’est dans cette optique qu'Avast a décidé de renforcer ses produits anti-malwares. À ce sujet, Vita Santrucek, Chef produit pour Avast, explique : « [Nos recherches] ont montré que depuis la pandémie de COVID-19, Internet est devenu un réseau plus important encore pour les deux tiers de la tranche d’âge 18-44 ans et pour la moitié des personnes plus âgées dans le monde entier. Face au développement croissant du monde numérique, la vie privée de chacun peut être compromise à de nombreux niveaux, parfois en se connectant simplement à un réseau public ou local. Il peut être difficile pour les gens de garder le rythme compte tenu de la complexité des menaces et de comprendre comment protéger leur vie privée en ligne ».