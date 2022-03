Antivirus : le rachat d'Avast par Norton est-il compromis ?

À deux, Norton et Avast équipent en effet plus de 500 millions d’utilisateurs à travers le monde en logiciels de sécurité, aussi bien en termes d’antivirus , de VPN que de protection contre l’usurpation d’identité. L’autorité britannique demande donc à ce nouveau géant de la sécurité, qui ambitionne mine de rien de réaliser 3,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires et des synergies de coûts de 280 millions de dollars par an, de lui présenter des concessions pour remédier à ses inquiétudes. Le groupe a cinq jours, sans quoi elle déclenchera une enquête plus approfondie pouvant aboutir à un veto.