NVIDIA préparerait secrètement ses troupes à abandonner le rachat d'ARM

Décrié par de nombreux acteurs de l'industrie, le rachat d'ARM par NVIDIA pourrait finalement tomber à l'eau. Annoncé en septembre 2020 pour un montant total de 40 milliards de dollars, ce projet d'acquisition est scruté de très près par les autorités, notamment par les régulateurs américains et britanniques. Après un an et demi de négociations, la concrétisation de ce rachat semble désormais compromise, si l'on en croit les informations de Bloomberg.