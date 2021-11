Amazon et Apple condamnés à une lourde sanction pour entente anticoncurrentielle

L'antitrust transalpin a estimé qu'un contrat signé entre les deux géants américains le 31 octobre 2018 contient des clauses violant l'article 101 du Traité de fonctionnement de l'UE, qui prohibe les pratiques anticoncurrentielles que sont les ententes et les abus de position dominante.

Amazon et Apple s'étaient mis d'accord pour interdire à des revendeurs officiels et non officiels de commercialiser des produits Apple et Beats (qui appartient à la firme de Cupertino depuis 2014) sur Amazon.it. Le but était de laisser le champ libre à Amazon et à « certains vendeurs choisis individuellement et de manière discriminatoire », apprend-on du communiqué de l'instance italienne.