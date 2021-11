Black Friday Darty : l'enceinte sans fil Belkin Soundform Elite est déjà en promotion !

Belkin et Devialet s'associent pour proposer la Soundform Elite, une enceinte connectée qui a la particularité d'offrir un chargeur iQ en son sommet. Il suffit de poser votre smartphone, compatible bien sûr, dans l'encoche prévue et celui-ci se recharge (jusqu'à 10W) en plus de diffuser votre musique.

Devialet fait des miracles sur cette enceinte grâce à sa technologie Push-Push qui annule les vibrations externes. Pour ça, il y a deux woofers dos à dos, ce qui empêche l'enceinte de vibrer sur la table où elle est posée, et surtout avec votre smartphone dessus.

Notez également la présence de l'assistant Google dans l'enceinte. Ainsi via Google Home vous allez pouvoir paramétrer votre service de streaming préféré pour lancer vos playlists à la voix et contrôler l'enceinte à distance, que ce soit via l'app ou en lui parlant.

Vous pouvez bien sûr relier vos appareils en Bluetooth dessus afin de profiter du son Belkin/Devialet facilement. On regrette juste l'absence de AirPlay 2. Mais au final pour 99€ vous avez une enceinte connectée plus que correcte et surtout à un tarif des plus attractifs.