Urtopia : un vélo électrique poids plume de 13 kg et GPS intégré pour 2 000€

Urtopia a mis au point un nouveau vélo électrique qui pourrait bien faire des émules. En effet, la firme chinoise a conçu un produit au design moderne et surtout relativement abordable en tenant compte de sa composition. Celui-ci entend notamment se faire une place sur le marché grâce à une masse particulièrement réduite, à partir de 13 kilogrammes, bien loin du poids moyen d'un vélo électrique avoisinant les 24 kilos.

Et pour cause, le produit d'Urtopia est entièrement conçu en fibres de carbone. Il s'équipe également d'une courroie à la place de la traditionnelle chaîne, sans graisse, et là encore à partir de carbone. Cinq modes d'assistance au pédalage sont également proposés et permettent, avec le moteur de 250 W, d'atteindre jusqu'à 32 km/h via assistance dans la version US, et 25 km/h, conformément au cadre légal, en France. L'autonomie annoncée oscille entre 50 et 130 kilomètres selon les usages.