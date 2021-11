Netflix lève le voile sur la dernière saison de Lost in Space dans une longue bande-annonce

Si vous souhaitez conserver un peu de surprise pour l'ultime saison de Perdus dans l'espace (ou Lost in Space en VO), peut-être vaudrait-il mieux ne pas regarder le trailer tout juste diffusé par Netflix. Presque long de trois minutes, ce dernier expose assez clairement ce qui attend la famille Robinson dans ses dernières aventures spatiales.

Notamment portée par Toby Stephens (Black Sails ) et Molly Parker (Deadwood), la série suit une famille de colons perdue sur une planète inconnue suite à un accident de leur vaisseau. La saison 2 a visiblement été légèrement plus appréciée que la première par les spectateurs. Ne reste donc plus qu'à espérer que la troisième et dernière conclura ce remake comme il faut.