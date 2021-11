La fondation Raspberry Pi présente Code Club World, pour apprendre aux enfants à coder

« Code Club World est éducatif et aussi fun que les jeux et les applications que les jeunes aiment », annonce d’entrée de jeu Raspberry Pi pour présenter sa nouvelle plateforme, qui a pour vocation d’apprendre aux enfants entre 9 et 13 ans à coder depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone . Entièrement gratuite et dématérialisée, elle a pour ambition de proposer un environnement aussi riche et engageant qu’une expérience en face-à-face.