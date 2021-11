La messagerie du FBI piratée par des hackers qui ont envoyé des milliers d'emails depuis une adresse de l'agence

Alors dans quel but et comment les pirates informatiques ont-ils opéré ? Sur la façon dont ils sont parvenus à entrer dans le système, le FBI et la CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agence), l'agence fédérale qui œuvre à la gestion de la sécurité informatique de tous les échelons du gouvernement américain (qui est un peu l'équivalent de l'ANSSI), n'ont pas livré d'explication. Il est sans doute encore trop tôt.