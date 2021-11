Le futur maire de New-York veut être rémunéré en bitcoin pour ses trois premiers mois d'activité

C'est le début d'une « guéguerre » entre les maires de Miami et New York, deux des villes les plus attractives d'Amérique. New York étant un vivier d'investisseurs et de financiers, son nouveau maire se montre confiant : « New York va devenir le centre de l'industrie des crypto-monnaies et d'autres industries innovantes. Attendez un peu pour voir ! ».