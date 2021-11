Des dizaines de jeux incompatibles avec les processeurs Alder Lake à cause des DRM

Pour ses nouveaux processeurs, le fabricant a utilisé une architecture hybride, avec des performance cores, pour les tâches les plus gourmandes en ressources, et des efficient cores, en soutien des premiers pour les tâches de second plan. Le problème, c'est que certains DRM détectent ces différents cœurs comme provenant de deux systèmes différents et ferment le jeu de force en pensant qu'une même clé est utilisée sur deux PC différents à la fois.