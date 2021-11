Une voiture volante à moins de 160 000$ ? Le constructeur Xpeng l'annonce pour 2024

Le groupe Xpeng, que l’on pourrait comparer à l’un des plus gros concurrents de Tesla sur le sol chinois, n’en est pas à son coup d’essai. Le constructeur commercialise déjà une berline électrique, moins chère d’un tiers que les modèles équivalents de la firme d’Elon Musk. Pour l'heure, aucun véhicule volant électrique n'est disponible à l’achat. Si le Pentagon Motor Group estimait en juillet dernier que les premières voitures volantes coûteraient bien plus de 700 000 $, Xpeng semble bien vouloir contredire l’estimation du courtier en crédit.

Ayant nourri l’imaginaire de la population dans les années 1980, les véhicules électriques volants seraient bientôt réalité et Xpeng ne serait pas le premier à y penser. Cette course à l’innovation implique plusieurs rivaux de tailles tels que General Motors, Toyota et Hyundai. Parmi les obstacles fréquents de ce parcours, on retrouve notamment la gestion et la construction de batteries électriques toujours plus performantes… sans oublier le volet prévu concernant la sécurité.