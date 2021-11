Sécurité : quelles sont les attaques les plus rentables pour les pirates, comment s'en protéger ?

Les données sont souvent présentées comme le pétrole de la quatrième révolution industrielle que nous vivons actuellement, et pour cause : elles sont partout et disponible en quantité faramineuse… pour qui sait où creuser. Ça, les hackers l'ont bien compris, et c'est pourquoi ils délaissent peu à peu les attaques sur les individus pour s'attaquer aux entreprises qui stockent, achètent, vendent et manipulent des gros volumes de données. Qu'ils s'agissent d'annonceurs se rémunérant grâce à la publicité ciblée, de cabinet d'analyse et de conseil comme Cambridge Analytica ou d'e-commerçants, le précieux pétrole binaire est à portée de mains de ceux assez ingénieux pour trouver la fissure dans le système. N'oublions pas non plus les institutions qui sont également de vrais viviers souvent peu sécurisé… pas besoin de remonter à très loin pour trouver un exemple : en février 2021, l'hôpital de Villefranche-sur-Saône a été victime d'une cyber-attaque de grande ampleur qui a vu beaucoup de données être compromises, dont des numéros de sécurité sociale.

Mais une fois ces données extraites par centaines de milliers, parfois même par millions, à quoi servent-elles ? Eh bien tout dépend. Chez les pirates, des « spécialisations » existent et ceux qui volent des données ne sont pas forcément ceux qui s'en servent. Sur le dark web, de nombreux forums et market places existent pour monnayer ces volumes de données à qui sait mettre la main au portefeuille. Tout cela se fait hélas au nez et à la barbe des autorités et des entreprises qui ne peuvent intervenir sur ces plateformes aucunement régies par une quelconque législation.