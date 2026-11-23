Ces manœuvres ont eu lieu pendant Protective Fence 26, le grand exercice d'automne de l'armée de l'Air finlandaise, qui mobilise plus de 40 aéronefs et environ 4 100 participants jusqu'au 27 novembre. Les Rafale ont installé leur camp de base à Rovaniemi, en Laponie, et côtoient encore des Hornet, des Hawk et des hélicoptères NH90 finlandais, des Gripen suédois et des F-35A néerlandais, qui ont eux aussi testé l'autoroute. Pour les automobilistes, la nationale reste fermée du 18 au 25 novembre. Pour l'armée finlandaise, en revanche, l'exercice n'est pas inhabituel, puisque le pays dispose d'une vingtaine de tronçons de route aménagés pour accueillir des avions de combat, dont celui de Jännevirta, modernisé en 2025.