Des Rafale de l'armée de l'Air et de l'Espace ont réalisé des posés sur une autoroute finlandaise, ce week-end. Une première pour les avions de combat français, qui s'entraînent à opérer loin de leurs bases aériennes.
Pour la première fois, des Rafale de l'armée de l'Air et de l'Espace ont utilisé une autoroute comme piste, en Finlande, a-t-on appris dimanche 22 novembre. Les chasseurs français y ont enchaîné des touch and go sur une route nationale fermée à la circulation, pendant un exercice militaire finlandais qui réunissait plusieurs pays alliés. Au-delà de la démonstration, l'armée de l'Air tient à l'idée de pouvoir disperser ses avions de combat sur des lieux moins conventionnels, dans le cas où ses bases deviendraient vulnérables.
Une autoroute finlandaise devient une piste pour les Rafale de l'armée de l'Air
Pour signer cette première, les Rafale avaient pour décor un tronçon de la route nationale 9, à Jännevirta, près de Siilinjärvi et à proximité de la base aérienne de Rissala. Aux commandes, on retrouvait les pilotes de l'escadron de chasse et d'expérimentation 1/30 « Côte d'Argent », l'unité chargée d'évaluer les systèmes d'armes et leurs conditions d'emploi.
Les pilotes de l'armée de l'Air et de l'Espace ont effectué ce qu'on appelle des « touch and go », des manœuvres lors desquelles les roues touchent l'asphalte, et où les moteurs repoussent aussitôt. Sur une chaussée détrempée, dans le froid finlandais, l'exercice exigeait une précision de pilotage que l'armée de l'Air a bien raison de souligner. Côté finlandais, l'armée de l'Air confirme qu'aucun Rafale n'avait encore opéré depuis une autoroute du pays.
Ces manœuvres ont eu lieu pendant Protective Fence 26, le grand exercice d'automne de l'armée de l'Air finlandaise, qui mobilise plus de 40 aéronefs et environ 4 100 participants jusqu'au 27 novembre. Les Rafale ont installé leur camp de base à Rovaniemi, en Laponie, et côtoient encore des Hornet, des Hawk et des hélicoptères NH90 finlandais, des Gripen suédois et des F-35A néerlandais, qui ont eux aussi testé l'autoroute. Pour les automobilistes, la nationale reste fermée du 18 au 25 novembre. Pour l'armée finlandaise, en revanche, l'exercice n'est pas inhabituel, puisque le pays dispose d'une vingtaine de tronçons de route aménagés pour accueillir des avions de combat, dont celui de Jännevirta, modernisé en 2025.
Pourquoi le Rafale apprend à se passer de ses bases
La prouesse a pourtant un but très terre à terre. L'armée de l'Air veut pouvoir éparpiller ses avions sur des terrains secondaires ou chez ses alliés, une approche connue sous le nom d'ACE, pour Agile Combat Employment, et que la France a baptisée MORANE.
Par définition, et on a pu le constater avec le conflit au Moyen-Orient, une grande base aérienne fait une cible idéale pour les ennemis. C'est moins le cas pour un un simple tronçon de route. Alors non, la France n'envisage pas, pour le moment, de transformer ses propres autoroutes en pistes pour ses avions de combat. Mais certains se souviendront peut-être que ses chasseurs avaient pourtant déjà tâté du bitume, en 1998, deux Mirage 2000C avaient opéré depuis une autoroute polonaise, comme le rappelle Zone Militaire.
Cette démonstration complète un automne plutôt chargé pour le Rafale. Le 13 novembre, l'armée de l'Air annonçait par exemple le premier emploi en opération extérieure du viseur de casque Scorpion de Thales, qui permet de désigner une cible d'un simple regard. Début novembre, le centre DGA Essais en vol recevait le B374, un Rafale banc d'essais chargé de préparer le futur standard F5, dont les premiers contrats ont été notifiés en septembre. Les 20 et 21 octobre, des Typhoon britanniques escortaient même, pour la première fois, un raid nucléaire simulé de Rafale. Décidément, le chasseur tricolore de Dassault Aviation ne tient pas en place.