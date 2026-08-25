Dans le scénario imaginé par Saab, le pilote du Gripen E devient une sorte de chef d'orchestre, dans le sens où il reste aux commandes de son propre avion, mais pilote aussi à distance un ou plusieurs A3, qu'il envoie en éclaireurs dans les zones les plus dangereuses. Leur mission peut être de détruire les défenses antiaériennes adverses avant que le chasseur habité n'arrive, brouiller les radars ennemis pour le rendre invisible, ou encore frapper des cibles en profondeur, loin derrière les lignes ennemies. Et en soutien, on peut imaginer le soutien d'un avion-radar GlobalEye qui survolerait la zone à distance pour repérer les menaces et coordonner l'ensemble. Tout est fait pour qu'un maximum de risques retombe sur les drones, et non sur les pilotes.