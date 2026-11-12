L’armée américaine veut placer des satellites militaires en orbite autour de la Lune. Ce premier pas, encore discret, montre à quel point l’espace est devenu un terrain stratégique.
Car ces dernières semaines, l’enjeu du spatial militaire s’est clairement matérialisé. Notamment avec le satellite russe Kosmos 2612 qui s’est approché d’ICEYE-X36, un satellite d’observation, lors d’une manœuvre très curieuse. Et le secteur s’y prépare, avec des startups qui se lancent dans le développement de technologies spécifiquement dédiées à la défense en orbite. Il n’est donc pas étonnant que le Pentagone accélère dans ce sens.
Un premier pas vers une flotte militaire autour de la Lune
Ce 2 novembre, l’ARMée américaine a publié une demande d’informations destinée aux industriels concernant un » Cislunar Space System ». Il s’agit d’un ensemble de cinq satellites au maximum, à déployer dans l’espace cislunaire, c’est-à-dire la région qui entoure la Lune. Elle vise une mise en service d’ici à la fin de 2029.
Si le document ne précise pas encore la mission de ces engins, il détaille en revanche ce que le Pentagone attend des entreprises : fournir les satellites, y intégrer la charge utile confiée par l’État, assurer le lancement, puis piloter l’ensemble depuis le sol. Surtout, l’ARMée réclame une solution rapide et à faible risque, sans développements coûteux.
Autre fait notable : ces dispositifs serviraient de » véhicules de départ « pour préparer une constellation bien plus vaste. Mais l’ARMée prévoit d’abord d’attribuer jusqu’à cinq contrats d’études à prix fixe pour choisir, ou non, un partenaire industriel.
L’ARMée ne veut pas rester spectatrice face à la Chine
Plusieurs usages sont envisageables : suivre les objets présents autour de la Lune, assurer la navigation et les communications, ou encore surveiller l’activité d’autres pays. À noter qu’aujourd’hui, les satellites américains les plus lointains restent en orbite géostationnaire, à 36 000 kilomètres de la Terre.
Car le Pentagone a déjà accéléré sur l’exploitation de notre satellite. La mission Oracle-M doit par exemple décoller à la mi-2027 pour expérimenter des techniques de suivi d’objets dans l’espace cislunaire. Oracle-Prime devrait suivre d’ici la fin de l’année prochaine et surveiller satellites et débris depuis un point d’équilibre gravitationnel, situé aux trois quarts du chemin vers la Lune.
Un intérêt qui s’explique aussi par la course à la Lune entre Washington et Pékin. Le général Stephen Purdy, chargé des programmes avancés de la Space Force, rapporte que les plus hauts responsables du Pentagone parlent désormais publiquement d’un « domaine de combat ». Ambiance.
L’espace cislunaire désigne la zone d’influence entre la Terre et la Lune, incluant les trajectoires et orbites autour de la Lune. On y trouve des distances et des contraintes bien supérieures à l’orbite terrestre (basse, moyenne ou géostationnaire), avec des temps de trajet radio plus longs et des fenêtres de manœuvre plus limitées. La dynamique orbitale y est dominée par l’interaction gravitationnelle Terre-Lune, ce qui impose des plans de vol plus complexes que “tourner autour de la Terre”. C’est aussi une région stratégique car elle se situe sur les routes naturelles vers la Lune et ses points d’équilibre gravitationnels.
Un contrat d’étude à prix fixe impose un montant prédéfini pour une phase d’analyse (architecture, conception préliminaire, estimation de coûts et de planning), plutôt qu’un remboursement au fil des dépenses. Pour l’État, cela limite les dérapages budgétaires sur la phase amont et force les industriels à cadrer précisément le besoin et la solution. Pour l’industriel, le risque est de sous-estimer l’effort, mais la portée est généralement limitée à une étude, pas à la fabrication complète. Ce type de contrat sert souvent à comparer plusieurs options techniques avant de sélectionner, ou non, un partenaire pour la réalisation et l’exploitation.