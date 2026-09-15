La course à l'armement s'étend désormais de manière très concrète à l'espace et à ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Dans la nuit de lundi à mardi, lors de la conférence Air, Space & Cyber à National Harbor, le secrétaire de l'US Air Force Troy Meink a lâché une phrase que personne n'attendait vraiment sous cette forme. Ce dernier a reconnu que les États-Unis possèdent des « armes de contrôle spatial » déjà en orbite, prêtes à défendre les intérêts américains face à des menaces jugées hostiles, qui viendraient par exemple de la Chine ou de la Russie, ses adversaires. Le responsable n'a toutefois pas donné de détail technique sur ces équipements.