Le Pentagone vient d’attribuer un contrat de 2,29 milliards de dollars à SpaceX pour construire l’épine dorsale du Golden Dome, le bouclier antimissile voulu par Donald Trump. Une manne financière qui tombe à point nommé pour Elon Musk.
Pensé comme une version XXL du Dôme de Fer israélien, le Golden Dome s’impose comme le plus grand projet de défense du président Donald Trump. Son objectif : protéger l’ensemble du territoire américain contre les menaces balistiques, hypersoniques et spatiales.
Et pour fonctionner, le dispositif a besoin d’un réseau de communication ultra-rapide entre les satellites de détection, les systèmes de commandement et les intercepteurs. C’est précisément le rôle du Space Data Network (SDN), rebaptisé ainsi après avoir circulé sous le nom de MILNET. Si le gouvernement avait d’abord confié ce chantier à la Space Development Agency, en misant sur une multitude de prestataires, il a changé de stratégie en choisissant un acteur unique, capable de livrer vite et à grande échelle.
Le système nerveux du Golden Dome
Et c’est, sans grande surprise, le plus important géant spatial des États-Unis qui a remporté le Graal : SpaceX. L’entreprise aura pour mission de concevoir et déployer un réseau maillé de satellites en orbite basse, basé sur la plateforme Starshield, sa déclinaison militaire de la constellation Starlink opérée directement par le gouvernement américain.
Ces engins seront interconnectés par des liaisons optiques et assureront le transport de données militaires à haut débit à travers l’espace, sans dépendre des relais terrestres ou des stations au sol. Ils auront pour mission de transmettre en quasi-temps réel une information de détection, c’est-à-dire un tir de missile balistique ou hypersonique jusqu’au système d’interception. Celui-ci se chargera ensuite de le neutraliser. Il s’agira, en quelque sorte, du système nerveux du Golden Dome.
SpaceX doit livrer un prototype opérationnel d’ici à la fin 2027. À noter que le contrat laisse également la porte ouverte à d’autres fournisseurs, comme Amazon, qui pourrait rejoindre l’architecture SDN dans les prochains mois. Par les temps qui courent, la défense devient un secteur toujours plus convoité.
Un contrat qui tombe à point nommé
SpaceX est déjà profondément ancrée dans l’écosystème militaire américain : ses satellites Starshield assurent aujourd’hui la connectivité de plusieurs systèmes d’armes, y compris des drones de combat utilisés lors d’opérations contre l’Iran. Et en tant que premier lanceur au monde, l’entreprise se trouve dans une position d’acteur incontournable que ses concurrents peinent à contester.
Alors qu’elle se prépare à une entrée en Bourse historique, un tel deal avec le Pentagone constitue un argument de poids pour séduire les investisseurs. D’autant que l’administration Trump pourrait étendre le contrat à l’avenir, ouvrant la voie à un partenariat encore plus prolifique.
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