Et pour fonctionner, le dispositif a besoin d’un réseau de communication ultra-rapide entre les satellites de détection, les systèmes de commandement et les intercepteurs. C’est précisément le rôle du Space Data Network (SDN), rebaptisé ainsi après avoir circulé sous le nom de MILNET. Si le gouvernement avait d’abord confié ce chantier à la Space Development Agency, en misant sur une multitude de prestataires, il a changé de stratégie en choisissant un acteur unique, capable de livrer vite et à grande échelle.