Malgré les brouilles entre les deux hommes, Elon Musk fait toujours partie de ce cercle d'hommes d'affaires qui tire parti du retour de Donald Trump à Washington. Ainsi, comme nous l'apprend le Wall Street Journal, SpaceX devrait recevoir un contrat d'une valeur de 2 milliards de dollars dans le cadre du Golden dome.

Ce contrat portera sur la fourniture de satellites capables de suivre des missiles et des avions. Il s'agit d'un système dit d'« indicateur de cible mobile aérienne », qui pourrait comprendre au total quelque 600 satellites.