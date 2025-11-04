La société d'Elon Musk SpaceX est en bonne voie pour obtenir un contrat dans le dernier méga-projet de Donald Trump. Et ça va se chiffrer en milliards de dollars.
Avec le retour de Donald Trump au pouvoir, Washington est maintenant plein de grands projets, qui bénéficient aux entreprises du pays - à l'image du projet Stargate, dans l'intelligence artificielle. L'autre idée du locataire de la Maison-Blanche, c'est celle d'un système de protection de l'ensemble du territoire des États-Unis face à des missiles lancés par l'ennemi. Un projet baptisé « golden dome », et auquel participera Elon Musk.
SpaceX sur le point de décrocher un contrat de 2 milliards de dollars pour la construction du « Golden dome »
Malgré les brouilles entre les deux hommes, Elon Musk fait toujours partie de ce cercle d'hommes d'affaires qui tire parti du retour de Donald Trump à Washington. Ainsi, comme nous l'apprend le Wall Street Journal, SpaceX devrait recevoir un contrat d'une valeur de 2 milliards de dollars dans le cadre du Golden dome.
Ce contrat portera sur la fourniture de satellites capables de suivre des missiles et des avions. Il s'agit d'un système dit d'« indicateur de cible mobile aérienne », qui pourrait comprendre au total quelque 600 satellites.
Un projet à 175 milliards de dollars, selon Donald Trump
Le projet porté par Donald Trump a attiré l'attention de tout le complexe militaro-industriel du pays. Selon le même journal, SpaceX avait ainsi en février, en compagnie de Palantir et d'Anduril Industries, proposé ses services. D'autres acteurs bien connus comme Lokheed Martin, Northtrop Grumman ou L3Harris ont aussi fait savoir leur intérêt.
Et il devrait y avoir de la place pour tout le monde quand on voit l'ampleur du système à potentiellement construire. Car selon Donald Trump, ce fameux Golden dome pourrait demander l'investissement d'une somme pouvant aller jusqu'à 175 milliards de dollars. Plusieurs analystes vont plus loin, et estiment qu'il faudrait engager plusieurs centaines de milliards de dollars pour achever ce projet.