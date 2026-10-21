ICEYE est née en Finlande, mais ICEYE-X36 est exploité par sa filiale américaine, ICEYE US, et a décollé en mars 2024 de la base de Vandenberg, en Californie. Les États-Unis sont donc l'État de lancement du satellite au sens du droit spatial, rappelle Victoria Samson, directrice de la sécurité spatiale à la Secure World Foundation. Marco Langbroek ajoute que des Ukrainiens pourraient aujourd'hui posséder ou louer l'engin. ICEYE a élargi en janvier sa coopération avec le ministère ukrainien de la Défense, sans jamais dire quels satellites travaillent pour Kiev. Si ICEYE-X36 tombait en panne, la coïncidence serait très suspecte, mais il serait difficile de prouver la responsabilité de Kosmos 2612, prévient le chercheur néerlandais.

Les manœuvres de mai, quand plusieurs satellites lancés avec Kosmos 2612 ont rejoint le plan orbital d'ICEYE-X36, sont mentionnées dans un document de la Force spatiale américaine sur les menaces spatiales. Le secrétaire de l'US Air Force, Troy Meink, a reconnu en septembre que les États-Unis disposaient d'armes de contrôle spatial en orbite pour défendre leurs intérêts. Aucun responsable américain n'a en revanche commenté la poursuite d'ICEYE-X36, et Victoria Samson ne comprend pas ce silence. « Je me demande pourquoi le gouvernement américain est resté silencieux sur cette affaire », a-t-elle confié.

Le CSIS est un centre de réflexion américain consacré aux relations internationales. Clayton Swope, directeur adjoint de son programme de sécurité aérospatiale, a appelé les États-Unis et l'Europe à décider dès maintenant de leur réponse si Moscou attaquait un satellite occidental . Comme le rapporte l'AFP, il a précisé qu'il était impossible de confirmer la présence d'une arme à bord de Kosmos 2612.

L'engin russe a ensuite pris ses distances, jusqu'à une centaine de kilomètres d'ICEYE-X36 d'après Jonathan McDowell. Marco Langbroek a repéré une nouvelle manœuvre de Kosmos 2612 le 18 octobre, et il n'exclut pas qu'elle prépare un nouveau rapprochement.