La guerre hybride entre l'Occident et la Russie s'inviterait aussi dans l'espace. Moscou a ainsi déjà utilisé ses satellites pour gêner ceux de ses adversaires.
La guerre s'invite de plus en plus dans l'espace. Avec l'efficacité montrée par Starlink depuis la guerre en Ukraine, les adversaires des États-Unis, comme la Russie ou la Chine, veulent trouver des moyens leur permettant de neutraliter la constellation de satellites mise au monde par Elon Musk. Et la Russie aurait déjà testé une solution assez étonnante.
Des satellites russes ont « poursuivi » un satellite ICEYE pour le gêner
Au mois de mai dernier, comme nous l'apprend Reuters, quatre satellites militaires russes, Cosmos 2010, 2011, 2012 et 2013, ont manœuvré intentionnellement autour d'un satellite commercial d'imagerie radar, d'après la Force spatiale des États-Unis. La société finlandaise ICEYE, qui fournit des données de ce genre aux pays occidentaux, a derrière confirmé qu'il s'agissait d'un de ses appareils.
Et la manoeuvre n'a pas été bien prise par les pays européens. Pour le chef du commandement spatial allemand, Michael Traut, la Russie aurait dans ce cas d'espèce tout simplement « poursuivi » le satellite ICEYE, notamment utilisé pour fournir des images de renseignement dans le cadre d'un champ de bataille.
Vers une tactique de guerre hybride contre Starlink ?
Pour le général, la Russie pourrait utiliser à l'avenir ce genre de manoeuvre pour faire mal à Starlink. Un de ses scénarios consisterait ainsi en un satellite russe qui dériverait à dessein vers un satellite Starlink, obligeant ce dernier à multiplier les manoeuvres d'évitement, l'obligeant à trop consommer de carburant - ce qui in fine réduirait sa durée de vie.
Deux autres représentants officiels occidentaux ont aussi fait part à Reuters de leur inquiétude sur le même sujet. Le général Traut nous apprend par ailleurs que, face à ce genre de problème, l'Allemagne réfléchit à l'idée de créer des armes orbitales qui seraient capables de perturber un engin spatial en orbite sans le détruite. La guerre semble donc bien partie pour s'exporter au-dessus de nos têtes.
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