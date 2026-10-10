Au mois de mai dernier, comme nous l'apprend Reuters, quatre satellites militaires russes, Cosmos 2010, 2011, 2012 et 2013, ont manœuvré intentionnellement autour d'un satellite commercial d'imagerie radar, d'après la Force spatiale des États-Unis. La société finlandaise ICEYE, qui fournit des données de ce genre aux pays occidentaux, a derrière confirmé qu'il s'agissait d'un de ses appareils.

Et la manoeuvre n'a pas été bien prise par les pays européens. Pour le chef du commandement spatial allemand, Michael Traut, la Russie aurait dans ce cas d'espèce tout simplement « poursuivi » le satellite ICEYE, notamment utilisé pour fournir des images de renseignement dans le cadre d'un champ de bataille.