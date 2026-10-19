La semaine dernière, un satellite militaire russe s’est rapproché très rapidement d’un satellite américain. Une manœuvre rare, qui ravive les craintes d’une guerre en orbite.
L’alerte a été donnée par LeoLabs, start-up finlandaise spécialisée dans le suivi des objets en orbite. Ce vendredi 16 octobre, le satellite russe Cosmos 2612 se trouvait à environ 5 kilomètres d’ICEYE-X36, un satellites radar d’observation. La veille encore, plus de 320 kilomètres séparaient les deux engins. Cette approche semble donc « délibérée » selon l’entreprise. D’autant que ce n’est pas une première…
Face-à-face en orbite
Ce 17 avril dernier, la Russie a lancé plusieurs satellites militaires, dont Cosmos 2612. Un mois plus tard, entre le 14 et le 20 mai, cinq d’entre eux ont changé d’orbite pour se placer sur celle d’ICEYE-X36. Une manœuvre coûteuse, car modifier l’inclinaison d’une orbite consomme beaucoup de carburant. Habituellement, les opérateurs les évitent. Mais là, ils se sont rapprochés jusqu’à 15 kilomètres de leur cible. À l’échelle de l’orbite basse, c’est très proche.
Mais pourquoi ICEYE-X36 ? Pesant environ 90 kilogrammes et lancé en 2024 via la filiale américaine de la société, il fait partie d’une vaste constellation composée de satellites capables d’observer la Terre de nuit, à travers les nuages et la fumée, avec une haute précision. Des qualités précieuses en temps de guerre : l’appareil est censé fournir des images à l’armée ukrainienne depuis 2022. Et cette coopération a été élargie en janvier 2026 à travers un nouvel accord.
De quoi faire craindre le pire. Une opération d’espionnage, du brouillage, voire une action hostile sont évoquées. Car le danger est bien concret : les opérateurs évitent généralement de se rapprocher à plus de 10 kilomètres, puisqu'une manœuvre simultanée des deux engins pourrait provoquer une collision au-delà de ce seuil.
Quand la guerre se joue aussi dans l’espace
Si pour l’heure, rien ne prouve l’intention de la Russie d’attaquer ICEYE-X36, un responsable russe aux Affaires étrangères assurait, en 2022 devant l’ONU, que l’usage de satellites occidentaux pour aider l’effort de guerre ukrainien était une « tendance extrêmement dangereuse », et que ces infrastructures « quasi civiles » pourraient constituer une cible légitime pour une frappe de représailles.
Une situation qui risque de devenir habituelle. Les grandes puissances se préparent à la guerre spatiale depuis de longues années, et l’ARMée américain a récemment admis qu’elle possédait effectivement des armes en orbite. Une bascule que l’on observe tout particulièrement en Ukraine, où Starlink est devenu un maillon crucial des activités de l’armée ukrainienne.