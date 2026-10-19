Mais pourquoi ICEYE-X36 ? Pesant environ 90 kilogrammes et lancé en 2024 via la filiale américaine de la société, il fait partie d’une vaste constellation composée de satellites capables d’observer la Terre de nuit, à travers les nuages et la fumée, avec une haute précision. Des qualités précieuses en temps de guerre : l’appareil est censé fournir des images à l’armée ukrainienne depuis 2022. Et cette coopération a été élargie en janvier 2026 à travers un nouvel accord.