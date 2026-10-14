Le dirigeant a aussi défendu l'usage de l'IA dans le ciblage militaire, qu'il décrit comme un processus plutôt qu'un choix laissé à la machine. Mener 1 000 frappes en une journée demandait deux semaines de planification à 50 personnes, contre une personne et quatre heures aujourd'hui, selon lui. Interrogé sur la frappe américaine contre une école de Minab, en Iran, qui a tué au moins 123 enfants d'après Bloomberg, il juge inexacte la version du média, selon laquelle des membres du Central Command s'étaient trop reposés sur l'IA de Maven. Il estime l'erreur humaine probable, mais renvoie au rapport final, dont il ignore la date. Palantir dit avoir ajouté des agents d'IA pour contrôler une étape du processus qu'elle ne gère pas. En juin, le patron d'Anthropic disait ne pas savoir si Claude avait servi lors de cette frappe.