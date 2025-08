Comme vous pouvez le voir, la ville traversée par le Rhône et la Saône devance des géants hyperconnectés tels qu'Abu Dhabi, Shanghai ou bien Beijing. On note même qu'en débit descendant (download), la quatrième ville française - Abu Dhabi et Valparaíso (Chili) mis à part - est bien loin devant les autres villes du classement.