Lancé en 2021, le Project Zero de Google fonctionne selon la règle suivante : accorder 90 jours aux éditeurs pour corriger une faille signalée, puis 30 jours supplémentaires aux utilisateurs pour adopter le correctif si celui-ci est livré dans les temps. Cependant, un phénomène baptisé « upstream patch gap », s'est développé, créant des retards parfois considérables entre la disponibilité d'un correctif en amont et son intégration par les éditeurs en aval. Résultat : les failles persistent plus longtemps que prévu dans les systèmes.