Google a commencé à intégrer des changements visuels à son application Photos, notamment une barre de progression du lecteur vidéo repensée avec des commandes agrandies. Bien que des aperçus de ces modifications aient été repérés lors d'une analyse d'APK en juin dernier, les utilisateurs peuvent désormais y accéder en mettant à jour leur application Google Photos vers la dernière version, comme rapporté par nos confrères du site Android Authority.

Le lecteur vidéo bénéficie à présent d'une barre de progression plus grande, accompagnée d'un indicateur vertical visant à simplifier la navigation. Le bouton de volume a été repositionné au-dessus de la barre de progression. Quant au bouton de pause, il ne se trouve plus au centre de l'écran, mais au-dessus de la barre de progression. De plus, la nouvelle interface permet dorénavant de double-taper sur la gauche ou la droite de la vidéo pour avancer ou reculer de cinq secondes, remplaçant la méthode consistant à maintenir le doigt sur le côté pour ajuster la vitesse de lecture. Chaque tapotement supplémentaire permet d'avancer ou de reculer davantage, avec cinq secondes ajoutées par tapotement.