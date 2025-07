Le groupe Google Threat Analysis Group (TAG) a mené durant plusieurs mois, entre avril et juin 2025, une grande campagne pour contrer les opérations de désinformation en ligne. Des actions qui inquiètent depuis de nombreuses années les différents gouvernements, et ce encore plus depuis le début de la guerre russo-ukrainienne en février 2022.

Résultat, Google annonce dans son rapport avoir, durant cette période, supprimé près de 11 000 chaînes sur YouTube qui auraient été prises la main dans le sac de la désinformation. Et selon le géant américain, ce serait surtout deux pays assez connus qui seraient à l'origine de ces chaînes.