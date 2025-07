L'holographie interactive est bien sur le chemin de l'industrialisation. Avec ses bornes, Holoprods projette des contenus 3D en suspension dans l'air, visibles à l'œil nu et contrôlables par des gestes naturels. Plus besoin de toucher un écran, de quoi diminuer les risques de transmission de virus, et d'économiser son dernier gel hydroalcoolique. Voilà qui pourrait, pour une sélection d'usages du moins, pousser certains à ranger leur casques VR et autres surfaces tactiles au placard.