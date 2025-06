Et sur iOS ?

Le comportement observé n’est pas propre à Android. Sur iOS et iPadOS, les liens peuvent, eux aussi, être tronqués si un caractère invisible s’y glisse. Mais contrairement à Android, le système d’Apple applique un traitement visuel plus explicite : seule la portion réellement reconnue comme lien est soulignée et colorée. De quoi alerter plus facilement l’utilisateur ou l’utilisatrice sur un comportement suspect, même si le risque de confusion n’est pas totalement nul.