Parmi les jeux cités par les internautes durant lesquels l'interruption avaient lieu, on peut notamment compter Cyberpunk 2077, The Legend of Zelda : The Wind Waker, Fast Fusion ou bien Sonic Generations.

Cette mesure, qui peut en ennuyer certains, permet de maintenir le plus longtemps possible l'autonomie des Joy Con. Et si certains internautes ont expliqué devoir faire avec une interruption durable, d'autres ont expliqué que la suspension des vibrations ne duraient pour eux que quelques minutes.

Pour le moment, il semble que la seule façon de mettre fin à l'apparition des notifications sur l'écran soit de désactiver totalement la fonction Rumble dans les paramètres. A-t-on là un problème dont Nintendo va devoir rapidement se saisir ?