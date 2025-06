L’application Journal, jusqu’à présent réservée à l’iPhone, s’invite désormais sur les tablettes et ordinateurs Apple. Et à vrai dire, le lancement initial sur iPhone n'était probablement pas le plus judicieux.

Prochainement, l'application prendra une tout autre dimension. Sur iPad, Apple Journal exploitera pleinement le multitâche, autorisant, par exemple, l’utilisation du Split View pour consulter une page web, une photo ou une carte tout en rédigeant une entrée. Surtout, il devient possible de coucher ses notes de manière manuscrite avec la prise en charge de l’Apple Pencil. Sur Mac, la saisie sera bien évidemment facilitée avec le clavier, les raccourcis et le trackpad.

Au-delà d'une adaptation multiplateforme, l'application Journal introduira de nouvelles possibilités. L'utilisateur pourra ainsi tenir plusieurs journaux, pour, par exemple, différencier ses notes de tous les jours de ses carnets de voyages. À l'instar de l'application Photos, permettant de consulter ses clichés de manière précise sur une carte, une vue géolocalisée sera disponible pour retrouver ses notes.

Une entrée pourra bientôt accueillir une image directement aux côtés du texte et les médias ne sont plus limités à la pellicule. Sur iPad, il sera aussi possible d'y ajouter un croquis dessiné à l'aide de l'Apple Pencil.

Apple explique que les suggestions (photos, lieux visités, séances d’exercice), sont proposées grâce à des algorithmes fonctionnant localement sur l'iPhone. Le contenu des journaux peut être protégé via Face ID, Touch ID ou un code. Autre bon point : nous retrouvons des options d'exportation.

Les versions macOS et iPadOS de Journal sont attendues dans le courant du mois de septembre, lorsque Apple publiera les versions finales d'iPadOS 26 et de macOS 26.