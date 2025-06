alarai

C’est joli de dire qu’une requête moyenne consomme tant d’eau en plus en utilisant bien l’unité qui va faire le plus petit chiffre possible.

Mais si on compte a peu près 500 millions d’utilisateurs qui font chacun 10 requête chaque jours ce qui parait pas énorme donc 5 milliards de requêtes avec 0.32 millilitres par requêtes ca représente juste 1 600 000 litres d’eau par jour ce qui est forcément énorme. C’est joli de ramener la valeur à la requête mais c’est juste pour mieux cacher le nombre énorme que cela représente en réalité.

La consommation moyenne d’eau d’une personne en France c’est seulement 55 000 litres d’eau.