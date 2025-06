Contrairement à certaines alternatives, le service freemium CollectRead n'est disponible que sur le web et nécessite une connexion pour être utilisé. Ce gestionnaire propose plusieurs fonctionnalités utiles, comme la recherche plein texte, des filtres et un étiquetage intelligent. Son point fort est la confidentialité : les développeurs de l'app précisent que les listes créées sont toutes privées et qu'aucun suivi n'est réalisé au sein de la plateforme. Il n'y a pas non plus d'annonces publicitaires ou de revente de données.