Ci-dessus, vous pouvez découvrir l'intégralité de la vidéo « State of Unreal 2025 » publiée par Epic Games pour son événement. Nous l'avons calée sur le passage le plus intéressant à nos yeux, celui qui concerne précisément The Witcher 4.

En effet, de nombreux joueurs considéraient que ce passage à l'Unreal Engine représentait un sérieux risque pour CD Projekt RED du fait de la gourmandise connue du moteur d'Epic Games. Pour autant, le studio polonais affirme que cela ne sera pas un problème qui assure que le jeu sera fluide à 60 images par seconde avec une PlayStation 5 de base, même une version « Pro ».

Bien sûr, de telles promesses n'engagent que ceux qui y croient, mais après la déconvenue Cyberpunk 2077 sur PlayStation 4, CD Projekt RED serait bien avisé de ne pas se louper pour ce prochain titre. Un titre qui impressionne en tout cas pour l'aspect graphique des choses avec, en particulier, des villes d'une grande richesse où les animations et les PNJ sont remarquablement nombreux.

Histoire de doucher les espoirs des plus enthousiastes, rappelons cependant que CD Projekt RED n'a pour l'heure communiqué aucune date de sortie. Il n'a même pas été question d'une fenêtre de lancement au cours de cet Unreal Fest 2025 et gageons que 2025 et 2026 ne sont même pas envisagées par le studio.