Les chercheurs ont constaté que, dans des conditions atmosphériques contrôlées, leur technique pouvait distinguer des lettres de 3 mm de haut à une distance de 1,36 km, contre des caractères de 42 mm de haut avec un seul télescope. Le défi consiste surtout à filtrer les interférences lumineuses et à exploiter la cohérence du faisceau laser. Pour éviter que la lumière du laser ne crée trop d’interférences gênantes, les chercheurs la divisent en plusieurs faisceaux, chacun prenant un chemin légèrement différent. Selon les scientifiques, cela rend la lumière moins « ordonnée » et réduit le bruit qui pourrait masquer les détails recherchés. Pendant l’expérience, la cible (le texte) est aussi tournée pour que les télescopes puissent l’observer sous différents angles, ce qui aide à reconstituer une image plus précise.

Les données collectées sont ensuite analysées et en étudiant la variation des signaux entre les deux téléscopes, les chercheurs sont capables de reconstruire l’image du texte.