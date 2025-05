Concrètement, les utilisateurs de ces plateformes pourront consommer du contenu déjà produit et ne s'adressant pas à une personne spécifique. En revanche, il devient illégal de payer quelqu'un pour qu'il accomplisse un acte sexuel à distance, par exemple via une vidéo en direct, dans le but spécifique que l'acte soit visionné par l'acheteur. Le fait de tirer profit ou de promouvoir d'autres personnes qui accomplissent de tels actes contre paiement sur demande est aussi prohibé.