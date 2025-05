8. Le projet a-t-il fait évoluer ses bases techniques ?

Le logiciel s'est-il adapté aux évolutions des plateformes et des bibliothèques qu’il utilise ? Cela permet d’anticiper les besoins d’adaptation ou de portage et d’éviter les incompatibilités.

9. Que valent le socle technique et la documentation ?

L’ANSSI conseille de vérifier la présence d’une documentation claire, de configurations par défaut sécurisées et l’utilisation de standards ouverts. Ces éléments visent surtout à faciliter la prise en main et l'intégration du logiciel au sein de l'entreprise.

10. Que vaut le code source du projet ?

Enfin, on regardera aussi si le projet suit des recommandations de développement sécurisé (ANSSI, OWASP, NSA), s'il utilise des tests automatiques, des revues de code, voire propose un support contractuel. On retrouve généralement ces souscriptions à un contrat de support pour les éditions entreprises des distributions GNU/Linux afin de renforcer la stabilité et la continuité du logiciel.