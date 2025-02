Les entreprises sont de plus en plus exposées à des piratages, et c'est pourquoi il ne faut surtout pas négliger la sécurité des données de votre SIRH. Pour réellement déterminer quel SIRH choisir, il faudra donc se pencher avec du personnel qualifié sur ce point.

Un des aspects à vérifier avec le plus d'attention est le chiffrement : protocole, mécanisme de chiffrement et de déchiffrement, mais aussi le fonctionnement précis de l'authentification, la présence ou non de rôles, et comment la sécurité s'étend-elle aux sauvegardes.