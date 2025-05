Il y a des applications plus ou moins controversées de l'intelligence artificielle. C'est le cas de l'application Cluely, développée par l'étudiant américain de 21 ans Chungin Lee. Une application qui lui a d'ailleurs valu des problèmes avec son université de Columbia, quand il a publié sur YouTube une vidéo détaillant comment il était possible de tricher en usant de Cluely. Depuis, il a quitté l'université, et a réussi à non seulement attirer l'attention avec son application mais aussi à lever 5,3 millions de dollars.