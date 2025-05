Baidu vient de déposer un brevet assez particulier, si l'on en croit une information qui vient de nous est transmise par Reuters. En effet, le dépôt de brevet effectué auprès de l'Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle porte sur un système IA de traduction… des bruits des animaux !

Baidu présente la solution en cours de développement comme devant permettre « une communication émotionnelle et une compréhension plus profondes entre les animaux et les humains, améliorant la précision et l'efficacité de la communication inter-espèces ».