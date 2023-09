IA : les poules n'ont toujours pas de dents, mais on va bientôt pouvoir communiquer avec elles !

Avez-vous déjà rêvé de communiquer plus facilement avec un animal ? C'est en tout cas celui d'Adrian David Cheok, professeur à l'université de Tokyo, qui s'est penché sur le cas de nos volailles préférées. Le chercheur, plus connu pour ses travaux sur les interactions homme-machine, s'est associé à huit psychologues animaliers et vétérinaires pour analyser et classer 200 heures de sons de poulets. Le résultat ? Un traducteur accessible à toute l'humanité.