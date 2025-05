Les écrans verts sont de plus en plus utilisés dans les vidéos et Edits vous permet d'en générer automatiquement. Cliquez en bas de l'écran sur l'icône d'enregistrement (la quatrième en partant de la gauche). Dans la colonne de gauche de l'éditeur, appuyez sur le second bouton en partant du haut. L'app remplacera alors votre arrière-plan par un fond vert.