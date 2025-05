Ce miroir « nouvelle génération », œuvre d'un ingénieux bricoleur connu sous le pseudonyme Kamo IO, promet de dynamiter votre routine. Armé d'une caméra et de la puissance de ChatGPT, il analyse votre tenue et vous livre son verdict, parfois brutal mais souvent amusant. Une création qui s'inscrit dans la lignée des projets DIY (Do It Yourself) qui explorent les possibilités offertes par l'accès simplifié aux technologies d'IA.