Comment concilier un poste chez Microsoft et l'utilisation quotidienne de macOS ? Fernando explique qu'il accède aux services et outils Microsoft nécessaires à son travail, comme DevBox ou la suite Office, à distance depuis son Mac via la Windows App pour macOS. Lorsque l'exécution native sous Windows est indispensable, il a recours à Parallels Desktop pour lancer des machines virtuelles.