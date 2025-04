Au nom du pape (François), du Fils et du Saint... Malware. « Les cybercriminels se nourrissent du chaos comme d'autres de pain béni », explique Rafa Lopez, ingénieur chez Check Point Software, avec un flegme qui masque mal son inquiétude. Et pour cause, l'encre des faire-part pontificaux n'était pas sèche que déjà, une nuée de fausses images générées par IA envahissait nos fils Instagram et autres. Un miracle technologique, certes, mais de ceux qui conduisent tout droit en enfer numérique.