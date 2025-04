Pour éviter de tomber dans le piège, la vigilance reste votre meilleure alliée. N'utilisez que les applications officielles recommandées par la municipalité : Pay By Phone, Timo ou FlowbirdApp. Ces services sont uniquement disponibles sur les plateformes de téléchargement officielles (App Store, Google Play), et non via des QR codes placés sur les équipements urbains.