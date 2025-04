Le Bayern Munich a testé cette méthode pendant plusieurs mois, sous la direction de Julian Nagelsmann, alors entraîneur du club. Max Pelka, psychologue du sport passé par Leipzig, a collaboré avec Jordet et Amankwah pour étudier le comportement des joueurs après chaque match. L’équipe d’analyse s’attardait sur les gestes, les regards, la posture. Pelka synthétisait ensuite les résultats en une fiche d’une page transmise aux entraîneurs.

Cette fiche ne dictait pas les décisions, mais complétait la réflexion. Un staff pouvait, par exemple, s’interroger sur l’intérêt d’aligner un profil plus directif ou au contraire plus effacé. Il ne s’agissait pas de trancher par l’analyse psychologique seule, mais d’ajouter un élément concret à la discussion.

Les joueurs pouvaient aussi consulter leur propre profil. Certains, comme un défenseur du Bayern cité par Max Pelka, cherchaient à comprendre comment leur langage corporel influençait leurs partenaires. Une démarche qui, selon le thérapeute, rend les progrès plus accessibles : « Si on a une idée de départ de la situation sur le terrain, c’est beaucoup plus facile à travailler ».

Brighton, club réputé pour son appétit en innovation, utilise lui aussi ces méthodes. Max Pelka, désormais en poste dans le staff, explique que les principes restent les mêmes, même si l’analyse n’est pas systématique sur tous les matchs. L’équipe technique consulte régulièrement les rapports psychologiques pour mieux évaluer certaines séquences.

Les clubs ne remplacent pas les évaluations traditionnelles, mais ils y ajoutent un regard nouveau. Les données émotionnelles ou comportementales n’ont pas vocation à prendre le dessus sur le reste, mais elles élargissent le spectre. Là où un joueur pouvait auparavant être évalué uniquement sur son rendement ou ses statistiques brutes, il est désormais possible d’observer aussi comment il interagit avec ses coéquipiers, ce qu’il dégage dans des situations tendues, comment il réagit à l’échec.

Avec l’automatisation de l’analyse vidéo, la société Inside Out Analytics veut accélérer le rythme. Si elle parvient à traiter en temps réel plusieurs compétitions simultanément, elle pourrait devenir une source précieuse non seulement pour les clubs, mais aussi pour les joueurs eux-mêmes, à la recherche de pistes d’amélioration comportementale.

Le terrain, les joueurs et le staff restent au centre, mais l’œil de la machine y capte désormais bien plus qu’un simple penalty raté ou un but en pleine lucarne.