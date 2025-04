Annecy et son agglomération ont traversé un véritable baptême du feu de cybersécurité ces dernières années. Victimes de trois attaques informatiques successives entre 2020 et 2023, les collectivités ont dû repenser entièrement leur approche de la sécurité informatique. La terrible série d'incidents, aux conséquences parfois désastreuses, a provoqué une prise de conscience et des investissements massifs dans la protection des systèmes d'information.