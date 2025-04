Squeak

Plus de données on met, plus elles risquent de fuiter… Et dans quelques temps on lira un article au titre « Tinder piraté, 50 millions de comptes compromis et des documents d’identité sur le Dark Web ». Après sur ce genre de sites, ça peut aider à faire des rencontres plus qualitatives je suppose, quelqu’un qui a son identité vérifiée sera sans doute moins susceptible d’avoir des comportements inappropriés se sentant à l’abri derrière son écran.

De toutes façons, j’ai zappé les sites de rencontres ça ne m’intéresse pas au vu du temps perdu et je ne n’adhère pas au concept de feuilleter les profils de personnes comme un catalogue de supermarché.