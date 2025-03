« Les résultats des moteurs de recherche sont si mauvais aujourd'hui avec les publications sponsorisées... ChatGPT, c'est plus simple », dit l'Australien. Une simplicité qui, dans ce cas précis, lui a coûté sa conférence. « J'utiliserai désormais l'IA pour mon planning, mais pour les choses très importantes, je n'utiliserai plus ChatGPT ! » On ne doute pas que Mark aura retenu la leçon.